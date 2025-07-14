фото: Национальная полиция Украины

В результате обстрела беспилотниками погибла женщина, еще десять человек получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

14 июля в городе Златополь на Харьковщине произошел обстрел, в результате которого погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них ребенок. По сообщениям правоохранителей, российские оккупанты атаковали населенный пункт двумя беспилотниками типа "Герань-2". При обстреле были повреждены административные здания, частные жилые дома и несколько автомобилей.

Жертвой нападения стала 57-летняя местная жительница, скончавшаяся от полученных травм. Ее 13-летняя дочь получила многочисленные осколочные ранения, а также пострадали еще пятеро женщин и четверо мужчин с разными травмами. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, оказывающие помощь пострадавшим и документирующие последствия обстрелов. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а медики борются за жизнь раненых.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибшее и уничтоженное пшеничное поле.