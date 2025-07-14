11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 17:07

В Харьковской области в результате обстрела БпЛА погибла женщина, ранены 10 человек: полиция обнародовала кадры

14 июля 2025, 17:07
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В результате обстрела беспилотниками погибла женщина, еще десять человек получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

14 июля в городе Златополь на Харьковщине произошел обстрел, в результате которого погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них ребенок. По сообщениям правоохранителей, российские оккупанты атаковали населенный пункт двумя беспилотниками типа "Герань-2". При обстреле были повреждены административные здания, частные жилые дома и несколько автомобилей.

Последствия обстрелов Харьковщины 14 июляПоследствия обстрелов Харьковщины 14 июляПоследствия обстрелов Харьковщины 14 июляПоследствия обстрелов Харьковщины 14 июляПоследствия обстрелов Харьковщины 14 июляПоследствия обстрелов Харьковщины 14 июля

Жертвой нападения стала 57-летняя местная жительница, скончавшаяся от полученных травм. Ее 13-летняя дочь получила многочисленные осколочные ранения, а также пострадали еще пятеро женщин и четверо мужчин с разными травмами. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, оказывающие помощь пострадавшим и документирующие последствия обстрелов. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а медики борются за жизнь раненых.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибшее и уничтоженное пшеничное поле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Герань-2 БПЛА обстрел Харьковская область война Украина беспилотники погибшая раненые
Хакеры украли 4 миллиона гривен со счетов предприятий Украины
14 июля 2025, 16:46
В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей
14 июля 2025, 15:21
Премировал себя на 1,24 млн грн: экс-глава компании Фирташа предстанет перед судом
14 июля 2025, 15:20
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель мотоцикла погиб на месте
14 июля 2025, 17:15
В Украине будет новый премьер: что о ней известно
14 июля 2025, 17:03
Хакеры украли 4 миллиона гривен со счетов предприятий Украины
14 июля 2025, 16:46
В Черкасской области водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся: мужчина погиб на месте
14 июля 2025, 16:25
К 14 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне
14 июля 2025, 16:15
С известного онлайн-казино взыскали почти 3 млрд грн
14 июля 2025, 15:55
В Карпатах нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра
14 июля 2025, 15:45
Стало известно, кто возглавит Минобороны вместо Умерова
14 июля 2025, 15:42
В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей
14 июля 2025, 15:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »