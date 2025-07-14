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14 июля 2025, 16:46

Хакеры украли 4 миллиона гривен со счетов предприятий Украины

14 июля 2025, 16:46
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фото: Национальная полиция Украины
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Полиция разоблачила группу киберпреступников, похитивших миллионы гривен со счетов украинских компаний с помощью вредоносного ПО

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили хакерскую группу, похитив более 4 миллионов гривен со счетов украинских предприятий. Злоумышленники проникали в компьютеры бухгалтеров с помощью вредоносного ПО, что позволяло им удаленно контролировать системы жертв.

Правоохранители идентифицировали организатора преступной схемы и его сообщника, курировавшего разветвленную сеть так называемых дропов - лиц, получавших банковские счета для дальнейшего использования в мошеннических операциях. Некоторые дропы оформлялись как физические лица-предприниматели и передавали свои реквизиты злоумышленникам за деньги. Также в схеме принимали участие люди, регистрировавшие аккаунты на криптовалютных биржах и сдававшие их во временное пользование членам группировки.

К настоящему моменту двоим подозреваемым уже сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы по статьям, предусматривающим ответственность за организацию и участие в преступных группировках с использованием киберпреступных методов.

Расследование продолжается, и полиция продолжает устанавливать всех причастных к масштабной киберсхеме, нанесшей значительный ущерб предприятиям Украины.

Ранее сообщалось, в Украине задержан участник международной хакерской группировки, нанесший ущерб более 3 млрд грн.

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