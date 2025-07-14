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14 июля 2025, 15:20

Премировал себя на 1,24 млн грн: экс-глава компании Фирташа предстанет перед судом

14 июля 2025, 15:20
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фото: БЕБ
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Чиновник, который сам себе назначил более миллиона гривен премии, предстанет перед судом за незаконное завладение средствами газораспределительной компании

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего Председателя правления акционерного общества, занимающегося распределением газа в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, предприятие ранее находилось под контролем подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа. Чиновнику уже вручен обвинительный акт по делу о завладении средствами компании в особо крупных размерах.

Следствие установило, что экс-чиновник, используя служебное положение, самостоятельно подписал приказ о собственном премировании на сумму 1,24 миллиона гривен. Такие действия были приняты с нарушением уставных требований общества, положения о работе Наблюдательного совета, а также решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно вознаграждений исполнительным органам.

Правоохранители отмечают, что решение бывшего руководителя не имело экономического обоснования. Это подтверждено выводами Государственной аудиторской службы и результатами нескольких судебных экспертиз. В результате действий обвиняемого предприятию нанесен значительный финансовый ущерб.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сферах обороны и госзакупок.

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