В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей

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В апреле и мае в Украине зарегистрировали 8 случаев обращений за помощью из-за укусов змей. Это на 23 случая меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди пострадавших – трое детей

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.



Укусы змей зафиксировали в трех областях: Житомирской (4 случая), Львовской (3 случая) и Закарпатской (1 случай).

Медики напоминают о правилах безопасности, во время пребывания в местах, где могут быть змеи - заболоченные участки, берега водоемов, горы или степи - следует носить брюки из крепкой ткани, заправленные в высокие ботинки.

Перед тем, как сесть на бревно, траву или камень, рекомендуется постучать палкой, чтобы испугать змею и не дать ей спрятаться рядом.

Если увидели змею, не делайте резких движений и ждите, пока она уйдет сама.

Напомним, недавно на Кировоградщине ребенок пострадал из-за укуса змеи.