Россия атаковала Украину 322 дронами: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 июля (с 20:00 4 июля) российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив 322 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения были привлечены: боевая авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы, системы борьбы с беспилотниками.

По состоянию на 09:00 украинскими силами обезврежены 292 вражеских дрона, из них:

157 - уничтожено огневыми средствами поражения,

135 - подавлены или потеряны благодаря средствам РЭБ.

Основной целью врага стал город Староконстантинов в Хмельницкой области. Зафиксировано попадание вражеских БПЛА в 4 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 6 других местах.



Напомним, в субботу, 5 июля, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли успешный удар по аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ.