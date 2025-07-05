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05 июля 2025, 09:55

Херсонская область под массированными обстрелами: ранены 11 человек

05 июля 2025, 09:55
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иллюстративное фото: Полиция Херсонской области
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За прошедшие сутки российская армия продолжала массированные атаки на Херсонскую область, применяя дроны, артиллерию и авиацию. Под вражеским огнем оказались около полусотни населенных пунктов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов ранения получили 11 мирных жителей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили 2 многоэтажки и 26 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 469 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибший и раненые.

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