Враг обстрелял 9 населенных пунктов Харьковщины: ранены гражданские, разрушены здания

фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранены пять человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Приколотное Ольхуватской общины ранены 57-летний мужчина и 51-летняя женщина. В поселке Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Враг активно применял различные виды вооружения, в частности: 38 неуправляемых авиационных ракет, 8 управляемых авиабомб, 12 дронов типа "Герань-2", а также БпЛА типов "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие.

Синегубов добавил, что в Купянском районе поврежден автомобиль коммунальной службы и два гражданских автомобиля (села Ольховатка, Слизневое).

В Изюмском районе: разрушены четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, административное здание, а также повреждены электросети и автомобиль (село Бойни, Савинцы).

Напомним, сегодня ночью и утром силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских БПЛА. Из-за обстрелов РФ в области повреждена гражданская инфраструктура.