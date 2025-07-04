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04 июля 2025, 10:10

Враг обстрелял 9 населенных пунктов Харьковщины: ранены гражданские, разрушены здания

04 июля 2025, 10:10
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фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранены пять человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Приколотное Ольхуватской общины ранены 57-летний мужчина и 51-летняя женщина. В поселке Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Враг активно применял различные виды вооружения, в частности: 38 неуправляемых авиационных ракет, 8 управляемых авиабомб, 12 дронов типа "Герань-2", а также БпЛА типов "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие.

Синегубов добавил, что в Купянском районе поврежден автомобиль коммунальной службы и два гражданских автомобиля (села Ольховатка, Слизневое).

В Изюмском районе: разрушены четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, административное здание, а также повреждены электросети и автомобиль (село Бойни, Савинцы).

Напомним, сегодня ночью и утром силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских БПЛА. Из-за обстрелов РФ в области повреждена гражданская инфраструктура.

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