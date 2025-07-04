На Полтавщине обломки БпЛА упали на жилой дом: есть пострадавшие
Сегодня ночью, 4 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Полтавщину. В регионе работала ПВО. Из-за обстрелов ранены гражданские
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
По оперативным данным, в результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждены кровля и окна жилого дома.
"К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.
Спасатели показали последствия обстрелов столицы.
Россия убивает гражданских: за сутки в Донецкой области – 8 погибших, 11 раненыхВсе новости »
04 июля 2025, 08:59Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 450 российских дронов
04 июля 2025, 08:40Сумщина под огнем: более 120 ударов в сутки, ранен человек
04 июля 2025, 08:34
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
13 тысяч евро за побег: на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу
04 июля 2025, 10:29В Ровенской области будут судить работника СИЗО, которого втянули в наркобизнес из-за романтических отношений с арестанткой
04 июля 2025, 10:22Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 4 июля
04 июля 2025, 10:205 лет за решеткой проведет командир ГПСУ, закупивший некачественные шлемы на 36 млн грн
04 июля 2025, 10:13Враг обстрелял 9 населенных пунктов Харьковщины: ранены гражданские, разрушены здания
04 июля 2025, 10:10Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждена гражданская инфраструктура
04 июля 2025, 09:50В Киеве во время атаки повреждены 5 автомобилей "скорой"
04 июля 2025, 09:42В Херсонской области оккупанты убили человека, ранены 4 гражданских
04 июля 2025, 09:30После ночной атаки на Киев количество пострадавших возросло – среди них ребенок
04 июля 2025, 09:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"