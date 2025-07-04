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04 июля 2025, 09:15

На Полтавщине обломки БпЛА упали на жилой дом: есть пострадавшие

04 июля 2025, 09:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 4 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Полтавщину. В регионе работала ПВО. Из-за обстрелов ранены гражданские

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По оперативным данным, в результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждены кровля и окна жилого дома.

"К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.

Спасатели показали последствия обстрелов столицы.

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