Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждена гражданская инфраструктура

фото: Сергей Лысак

Сегодня ночью и утром силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских БПЛА. Из-за обстрелов РФ в области повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В результате атаки в Могилевской общине Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.

По Никопольщине враг бил артиллерией и FPV-дронами.

"Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Изуродованы инфраструктура и частный дом", - проинформировал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки пострадали 23 человека , 14 из них были госпитализированы.

Спасатели показали последствия ночных обстрелов столицы.