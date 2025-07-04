Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждена гражданская инфраструктура
Сегодня ночью и утром силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских БПЛА. Из-за обстрелов РФ в области повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
В результате атаки в Могилевской общине Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.
По Никопольщине враг бил артиллерией и FPV-дронами.
"Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Изуродованы инфраструктура и частный дом", - проинформировал глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.
Спасатели показали последствия ночных обстрелов столицы.