В Херсонской области оккупанты убили человека, ранены 4 гражданских

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За прошедшие сутки российская армия атаковала более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб один человек, пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Оккупанты били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали карету "скорой" и частные автомобили.