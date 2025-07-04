Ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківщини: поранено цивільних, зруйновано будівлі
Протягом минулої доби російські війська атакували дев'ять населених пунктів Харківської області. Унаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, в селі Приколотне Вільхуватської громади поранено 57-річного чоловіка та 51-річну жінку. У селищі Савинці постраждали 22-річна та 39-річна жінки і 23-річний чоловік.
Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема: 38 некерованих авіаційних ракет, 8 керованих авіабомб,12 дронів типу "Герань-2", а також БпЛА типів "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші.
Синэгубов додав, що в Куп'янському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби та два цивільні авто (села Вільхуватка, Слизневе).
У Ізюмському районі зруйновано чотири приватні будинки, дві господарські споруди, адміністративну будівлю, а також пошкоджено електромережі та автомобіль (село Бойні, Савинці).
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих БпЛА. Через обстріли РФ в області пошкоджена цивільна інфраструктура.