Ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківщини: поранено цивільних, зруйновано будівлі

фото: Національна поліція

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Приколотне Вільхуватської громади поранено 57-річного чоловіка та 51-річну жінку. У селищі Савинці постраждали 22-річна та 39-річна жінки і 23-річний чоловік.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема: 38 некерованих авіаційних ракет, 8 керованих авіабомб,12 дронів типу "Герань-2", а також БпЛА типів "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші.

Синэгубов додав, що в Куп'янському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби та два цивільні авто (села Вільхуватка, Слизневе).

У Ізюмському районі зруйновано чотири приватні будинки, дві господарські споруди, адміністративну будівлю, а також пошкоджено електромережі та автомобіль (село Бойні, Савинці).

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих БпЛА. Через обстріли РФ в області пошкоджена цивільна інфраструктура.