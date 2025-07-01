Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: поврежден детский сад

фото: Херсонская МВА

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Центрального района Херсона, повреждено одно из заведений дошкольного образования

Об этом сообщила Херсонская MBA, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки повреждено здание одного из дошкольных заведений - в помещении вылетели окна.

Как известно, оккупанты не впервые атакуют учебные заведения. Так, в конце мая в результате обстрела Днепровского района Херсона пострадал один из детских садов. Было повреждено 13 окон, 2 двери, 2 площадки.

Напомним, 30 июня российская армия атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали пятеро мирных жителей.