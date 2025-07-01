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01 июля 2025, 09:40

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две фермы: уничтожена сельхозтехника и транспорт

01 июля 2025, 09:40
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иллюстративное фото: Сергей Лысак
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Ночью российская армия атаковала Днепропетровщину FPV-дронами и ударными БПЛА. Досталось Никопольщине и Синельниковщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На Синельниковщине захватчики попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах. Возникли пожары. Повреждены и уничтожены автомобили и сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Продолжались удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Изувеченное не эксплуатировавшееся здание. Обошлось без погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российская армия атаковала более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали пятеро мирных жителей.

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РФ война обстрелы оккупанты Днепропетровская область БПЛА атака Лысак Сергей Петрович ферма
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