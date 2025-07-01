иллюстративное фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На Синельниковщине захватчики попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах. Возникли пожары. Повреждены и уничтожены автомобили и сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Продолжались удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Изувеченное не эксплуатировавшееся здание. Обошлось без погибших и раненых", — говорится в сообщении.