Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Херсонщины
В последний день июня российская армия атаковала более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали пятеро мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и восемь частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки, складское помещение и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера оккупанты накрыли Николаевщину из артиллерии. Из-за вражеских ударов погиб 45-летний мужчина, пострадала 37-летняя женщина.
Россияне 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: пострадал гражданскийВсе новости »
01 июля 2025, 07:57В Херсонской области эвакуировали 8 гражданских из прифронтового Берислава
30 июня 2025, 20:25Российские дроны ударили по Славянску: вспыхнули пожары
30 июня 2025, 14:14
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Верховная Рада готовит отставку 5 глав комитетов, – СМИ
01 июля 2025, 10:00На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
01 июля 2025, 09:56На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две фермы: уничтожена сельхозтехника и транспорт
01 июля 2025, 09:40На Житомирщине обезвредили 12 боеприпасов времен Второй мировой войны
01 июля 2025, 09:37Враг нанес удары по трем общинам Харьковщины: двое раненых
01 июля 2025, 09:16Атака "шахедов" на Запорожье: без света осталось более 1600 абонентов
01 июля 2025, 09:05Сумщина под огнем: враг атаковал десятки населенных пунктов, есть раненые
01 июля 2025, 08:54МВФ выделяет Украине полмиллиарда долларов: девятый транш утвержден
01 июля 2025, 08:40Бойцы ССО устроили засаду и ликвидировали группу россиян на границе
01 июля 2025, 08:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ