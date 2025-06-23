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В Николаевской области получил судебный приговор мужчина, распространявший информацию об ВСУ. Он сам создавал в соцсетях пророссийские каналы

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В Николаевской области судили мужчину, распространявшего информацию об ВСУ. Его приговорили к 10 годам заключения. На суде он не признал свою вину, но у правоохранителей было достаточно доказательств.

По данным следствия, в апреле прошлого года мужчина в Telegram занимался созданием пророссийских каналов, чатов и ботов. Впоследствии он написал, что на местной птицефабрике размешивались ВСУ (которых сам предатель назвал "нациками").

Через пять дней он даже добавил скриншоты с карты, а также направил данные о другой воинской части. Мужчина описал, какие здания на территорию уточнил, что тяжелой техники там не замечал.

На суде он заявил, что его телефон был в ремонте и это мог переписываться кто-нибудь другой. Однако продолжительность переписки, систематичность и место, с которого она происходила, доказали обратное.

Напомним, ранее СБУ разоблачили 42-летнего жителя Запорожья. Он работал на русских. Известно, что он помогал корректировать удары врага по городу.