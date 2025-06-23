Теракт в Харькове: агенты РФ пытались убить военного

фото: Национальная полиция

В Харькове полиция задержала двух местных жителей, которые по указанию россиян устроили теракт — заложили взрывное устройство возле дома украинского военного.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники изготовили самодельную бомбу, которую нашпиговали металлическими гайками и гвоздями для увеличения поражения.

Взрывное устройство активировали дистанционно через онлайн-трансляцию с мобильного телефона. В результате взрыва военнослужащий получил ранение.

Организатором теракта был 35-летний мужчина, который привлек к преступлению своего 33-летнего знакомого. Оба были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы.

Фигуранты сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая террористический акт.

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Полтавщине женщина напала на военного. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания этого срока с испытательным сроком в полтора года.