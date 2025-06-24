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Жительницу Донецкой области, входившую в "женскую группу" агенток ФСБ, приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В Донецкой области суд вынес приговор местной жительнице, которая шпионила в пользу ФСБ России. По материалам Службы безопасности Украины, женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Она входила в состав агентурной сети, которую российские спецслужбы сформировали из пророссийски настроенных жительниц региона.

Контрразведка установила, что агент действовала в интересах врага на Покровском направлении. Ее задачей было выявление позиций украинских военных и корректировка вражеских ударов. В частности, она собирала координаты мест дислокации ВСУ, пыталась идентифицировать полевые аэродромы для вертолетов и передавала маршруты бронетехники. Чтобы не привлекать внимание, женщина обходила территории и скрыто фотографировала потенциальные цели.

Женщина была задержана в августе 2023 года во время спецоперации вблизи фронта. В ее телефоне, изъятом при обыске, были обнаружены доказательства связи с представителем ФСБ. Следователи собрали достаточно фактов, подтвердивших ее вину. В суде доказано, что она действовала сознательно, нарушив присягу гражданки Украины.

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Приговор вынесен по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Расследование дела проводили следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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