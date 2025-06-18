Обстрелы Сумщины: двое гражданских погибли, разрушены жилье и школа
За прошедшие сутки российские войска совершили более 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов по территории области, к сожалению, погибли и ранены.
Так, в Белопольской общине в результате удара FPV дроном погиб один гражданский, еще один получил ранения. В Юнаковской общине в результате удара КАБ погиб мужчина 1978 года рождения.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Конотопской общине повреждены нежилые помещения, помещения школы, 8 многоквартирных домов, 4 частных домовладения и 2 автомобиля;
- в Белопольской общине поврежден мотоблок;
- в Юнаковской общине разрушен частный дом.
Воздушная тревога в области длилась 8 часов 21 минуту.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, российские войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали 34 мирных жителя.