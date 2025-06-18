Обстрелы Сумщины: двое гражданских погибли, разрушены жилье и школа

иллюстративное фото: Сумская областная годаратура

За прошедшие сутки российские войска совершили более 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов по территории области, к сожалению, погибли и ранены.

Так, в Белопольской общине в результате удара FPV дроном погиб один гражданский, еще один получил ранения. В Юнаковской общине в результате удара КАБ погиб мужчина 1978 года рождения.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Конотопской общине повреждены нежилые помещения, помещения школы, 8 многоквартирных домов, 4 частных домовладения и 2 автомобиля;

в Белопольской общине поврежден мотоблок;

в Юнаковской общине разрушен частный дом.

Воздушная тревога в области длилась 8 часов 21 минуту.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, российские войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали 34 мирных жителя.