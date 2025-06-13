Ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 июня российская армия выпустила по Украине ракеты и 55 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 43 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны по направлениям – Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Также РФ ударила четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Ростовской областей.

Под вражескими обстрелами оказались Харьковщина, Донецкая область и Днепропетровщина.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утрачены/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание средств воздушного нападения противника было зафиксировано в девяти локациях.