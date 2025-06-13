Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам Павлоградского, Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области. По предварительным данным обошлось без пострадавших среди гражданского населения. На местах работают правоохранители, фиксирующие разрушения и военные преступления.

Около 3 часов ночи ракета попала по Межирицкой общине Павлоградского района. В результате удара повреждены четыре двухэтажных жилых дома и по меньшей мере шесть автомобилей. Местные жители сообщают о сильной взрывной волне, повлекшей разрушение жилищ.

В Синельниковском районе обстрелы зафиксированы в пределах Межевской, Славянской и Петропавловской общин. Враг повредил частные дома и транспорт, а также возникли пожары на территории сельскохозяйственных предприятий. Причастные службы оперативно гасили возгорание.

По Никопольскому району российские силы нанесли удары по артиллерии и применили дроны-камикадзе. Под огонь попали частные домовладения, хозяйственные постройки, многоквартирные дома и административное здание. Полиция продолжает документировать последствия каждого эпизода для дальнейшего расследования преступлений против мирного населения.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО.