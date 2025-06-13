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13 июня 2025, 08:46

Сумщина под огнем: за сутки более 50 обстрелов, есть пострадавшие

13 июня 2025, 08:46
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска совершили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в Николаевской общине российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. Пострадали две женщины – 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Оккупанты применяли: 20 сбросов ВОГ с БпЛА, более 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ), 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), удары FPV-дронами.

Среди поврежденной гражданской инфраструктуры:

  • в Середино-Будской общине уничтожен частный дом;
  • в Путивльской — повреждено хозяйственное здание.

В общей сложности воздушная тревога в области длилась 8 часов 50 минут.

Напомним, 12 июня российские оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшие.

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