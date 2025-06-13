Сумщина под огнем: за сутки более 50 обстрелов, есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские войска совершили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в Николаевской общине российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. Пострадали две женщины – 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Оккупанты применяли: 20 сбросов ВОГ с БпЛА, более 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ), 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), удары FPV-дронами.
Среди поврежденной гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине уничтожен частный дом;
- в Путивльской — повреждено хозяйственное здание.
В общей сложности воздушная тревога в области длилась 8 часов 50 минут.
Напомним, 12 июня российские оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшие.