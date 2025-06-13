В Херсонской области россияне убили человека, ранены 7 гражданских

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За прошедшие сутки, 12 июня, российские войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали семь мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили четыре многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали автозаправочную станцию, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной два ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".