В Николаевской области россияне атаковали гражданских

Армия РФ атаковали беспилотниками Куцурубскую общину в Николаевской области, два человека получили ранения

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Около 12 часов россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине", - говорится в сообщении.

По словам Кима, в результате атаки ранены 65-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Оба пострадавших госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки поврежден частный дом.

Напомним, 29 мая российские захватчики ударили баллистикой по ферме Николаевской области.