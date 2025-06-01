В Николаевской области россияне атаковали гражданских
Армия РФ атаковали беспилотниками Куцурубскую общину в Николаевской области, два человека получили ранения
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Около 12 часов россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине", - говорится в сообщении.
По словам Кима, в результате атаки ранены 65-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Оба пострадавших госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Также в результате атаки поврежден частный дом.
Напомним, 29 мая российские захватчики ударили баллистикой по ферме Николаевской области.
Россия запустила рекордное количество дронов по УкраинеВсе новости »
01 июня 2025, 14:24Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 31 мая
31 мая 2025, 13:15В Николаевской области зенитчики уничтожили два ударных БпЛА
31 мая 2025, 09:15
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
В мае россияне более 60 раз обстреляли Харьков
01 июня 2025, 18:33Впервые в мировой истории силы стратегической авиации разгромлены прямо на своих базах ударом дронов
01 июня 2025, 17:19Появились подробности о спецоперации СБУ, в результате которой были уничтожены самолеты стратегической авиации РФ
01 июня 2025, 16:59Эксперт рассказал, ответит ли РФ на удары по аэродромам
01 июня 2025, 16:37Командующий Сухопутными войсками подал рапорт об отставке: названа причина
01 июня 2025, 16:26Россияне атаковали Херсон: один человек погиб, двое ранены
01 июня 2025, 15:59Часть Полтавы осталась без света: названа причина
01 июня 2025, 15:39Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня
01 июня 2025, 15:13Поражено более 40 самолетов: российские аэродромы пылают в результате уникальной спецоперации СБУ
01 июня 2025, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »