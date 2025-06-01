Россияне атаковали Херсон: один человек погиб, двое ранены
В Херсоне в результате сброса россиянами взрывчатки из беспилотника пострадали двое гражданских, один человек погиб
Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская MBA, передает RegioNews.
Как отмечается, сотрудниками полиции доставлены в больницу два херсонца, которые пострадали ориентировочно в 12:50 от сброса вражеского беспилотника в Днепровском районе.
У 50-летнего мужчины и 52-летней женщины минно-взрывные травмы. У мужчины также зафиксировано осколочное ранение туловища, а у женщины – ноги. Их госпитализировали.
Также известно, что травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1972 года рождения.
Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали.
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