Россияне атаковали Херсон: один человек погиб, двое ранены

фото: иллюстративное

В Херсоне в результате сброса россиянами взрывчатки из беспилотника пострадали двое гражданских, один человек погиб

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская MBA, передает RegioNews.

Как отмечается, сотрудниками полиции доставлены в больницу два херсонца, которые пострадали ориентировочно в 12:50 от сброса вражеского беспилотника в Днепровском районе.

У 50-летнего мужчины и 52-летней женщины минно-взрывные травмы. У мужчины также зафиксировано осколочное ранение туловища, а у женщины – ноги. Их госпитализировали.

Также известно, что травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1972 года рождения.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали.