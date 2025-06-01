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01 июня 2025, 15:59

Россияне атаковали Херсон: один человек погиб, двое ранены

01 июня 2025, 15:59
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фото: иллюстративное
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В Херсоне в результате сброса россиянами взрывчатки из беспилотника пострадали двое гражданских, один человек погиб

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская MBA, передает RegioNews.

Как отмечается, сотрудниками полиции доставлены в больницу два херсонца, которые пострадали ориентировочно в 12:50 от сброса вражеского беспилотника в Днепровском районе.

У 50-летнего мужчины и 52-летней женщины минно-взрывные травмы. У мужчины также зафиксировано осколочное ранение туловища, а у женщины – ноги. Их госпитализировали.

Также известно, что травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1972 года рождения.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали.

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