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28 мая 2025, 18:11

В Тернополе подросток стрелял в девушку из пневматического оружия

28 мая 2025, 18:11
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фото: полиция
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Инцидент произошел в Тернополе 26 мая на заброшенной страйкбольной площадке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Парень, обидевшись на девушек за насмешки, решил одной из них "отомстить". Подросток взял у товарища пневматический пистолет "Макарова" и трижды выстрелил из него в 17-летнюю девушку. Врачи констатировали у нее повреждение бедра и предплечья.

Полицейские установили хулигана – это 16-летний житель Подволочиского района, который учится в одном из колледжей Тернополя. В содеянном подросток признался.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Полицейские выясняют местонахождение владельца пистолета, а также когда, где и у кого он его приобрел.

Напомним, ранее в Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки.

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