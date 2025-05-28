В Тернополе подросток стрелял в девушку из пневматического оружия

фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Парень, обидевшись на девушек за насмешки, решил одной из них "отомстить". Подросток взял у товарища пневматический пистолет "Макарова" и трижды выстрелил из него в 17-летнюю девушку. Врачи констатировали у нее повреждение бедра и предплечья.

Полицейские установили хулигана – это 16-летний житель Подволочиского района, который учится в одном из колледжей Тернополя. В содеянном подросток признался.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Полицейские выясняют местонахождение владельца пистолета, а также когда, где и у кого он его приобрел.

Напомним, ранее в Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки.