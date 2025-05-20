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На Хмельнитчине вынесли приговор мужчине, совершившему насилие над бывшей женой. Свидетелями этого были дети

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину, который в пьяном состоянии избил жену на глазах у детей. По его словам, женщина не пускала его в дом, принадлежащий ему. Поэтому он ее ударил, а к детям не совершал насильственных действий.

Инцидент произошел в феврале 2025 года тока. Тогда мужчина совершил домашнее насилие в отношении бывшей жены. Очевидцами стали ее четверо детей, что причинило вред их психическому здоровью.

Женщина на суде рассказала, что ее бывший муж пришел домой в нетрезвом состоянии. Впоследствии он бил в дверь, кричал, что это его дом, хотел сразиться и ударил ее в лицо. Все это время дети были рядом. Четырехлетняя дочь даже просила отца успокоиться. Дети теперь испуганы и не хотят с ним общаться.

В результате суд согласился с приговором суда первой инстанции, который признал мужчину виновным по частям 1 и 2 статьи 173-2 КУоАП и наложил взыскание в виде общественных работ на максимальный срок – 50 часов.

Напомним, ранее на Волыни получил приговор мужчина , жестоко избивший свою жену. Известно, что конфликт между ними произошел из-за ревности. Из-за полученных травм женщина скончалась.