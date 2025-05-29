Армия РФ за минувшие сутки 140 раз обстреляла Сумскую область
За прошедшие сутки россияне 140 раз обстреляли населенные пункты Сумщины. В результате обстрелов погибли и ранены
Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщила Сумская ОВА.
"В течение суток, с утра 28 мая до утра 29 мая 2025 года, российские войска совершили 140 обстрелов по 39 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области", - говорится в сообщении.
Армия РФ нанесла по территории Сумщины более 30 ударов КАБами, совершила более 20 сбросов ВОГ с БПЛА.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Напомним, в ночь на 29 мая российские войска в очередной раз атаковали гражданские объекты в Сумской области.
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