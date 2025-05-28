Россияне ночью атаковали "Шахедами" пригород Харькова: в прокуратуре показали последствия

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В ночь на 28 мая пригород Харькова был под массированными ударами БпЛА. Один человек погиб, семь пострадали, среди них ребенок

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Ориентировочно с 00:30 до 1:00 по меньшей мере 9 вражеских ударных беспилотников атаковали частное предприятие в селе Васищево Харьковского района. Возник пожар. Повреждены складские здания, помещения и транспортные средства. Трое охранников этого предприятия получили ранения. Также пострадала 4-летняя девочка, проживающая неподалеку от места атаки. У ребенка – острый шок.

Также в период с 1:20 до 1:35 БпЛА ударили по поселку Эсхар Чугуевского района. Повреждены многоквартирные и частные дома, кафе. Ранение получил 85-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу, где, к сожалению, он скончался от полученных травм.

Еще три человека пострадали: у женщины и мужчины – ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

Предварительно установлено, что для этих ударов российская армия использовала БпЛА "Герань-2".

Напомним, на территории частного предприятия в поселке Васищево горел производственный цех и складское помещение площадью 1580 кв.м. Спасатели потушили пожар.