Россияне сбросили авиабомбы на село в Запорожской области: под завалами есть люди

иллюстративное фото: ГСЧС Запорожской области

На рассвете 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По предварительной информации, не менее пяти авиабомб попали в частную застройку. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома.

Под завалами остаются люди.

Спасатели и другие службы экстренного реагирования работают на месте, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.