Россияне сбросили авиабомбы на село в Запорожской области: под завалами есть люди
На рассвете 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
По предварительной информации, не менее пяти авиабомб попали в частную застройку. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома.
Под завалами остаются люди.
Спасатели и другие службы экстренного реагирования работают на месте, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
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