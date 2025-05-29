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29 мая 2025, 08:59

Россияне сбросили авиабомбы на село в Запорожской области: под завалами есть люди

29 мая 2025, 08:59
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иллюстративное фото: ГСЧС Запорожской области
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На рассвете 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По предварительной информации, не менее пяти авиабомб попали в частную застройку. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома.

Под завалами остаются люди.

Спасатели и другие службы экстренного реагирования работают на месте, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

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