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15 мая 2025, 15:10

В Ужгороде 20-летний юноша обокрал магазин техники более чем на 500 тысяч гривен

15 мая 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали 20-летнего жителя Ужгорода, который обокрал магазин более чем на 500 тысяч гривен. Парню грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел 11 мая. Совладелец одного из магазинов техники заявил, что ночью их заведение обокрали: исчезло большое количество гаджетов и все наличные из кассы.

Полицейские установили, что до совершения преступления фигурант готовился заранее. Чтобы не сработала сигнализация, он выключил питание на щитовой в соседнем подъезде. После обесточивания вор проник в магазин и вынес 22 мобильных телефона, два планшета и один ноутбук. Кроме этого, из сейфа злоумышленник похитил 120 тысяч гривен наличных.

Оперативники установили личность вора, которым оказался 20-летний местный житель. Подозреваемого задержали уже на следующий день. Во время обыска стражи порядка изъяли все похищенные из магазина гаджеты и наличные. Отмечается, что деньги парень успел спрятать в разных местах одного из парков Ужгорода.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили ему о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.

"Все украденные вещи и деньги будут возвращены владельцам. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения", – сообщили правоохранители.

Напомним, в Тернополе полицейские разоблачили мужчину, причастного к краже товара из магазина. Злоумышленник может получить восемь лет тюрьмы.

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