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16 мая 2025, 10:49

За взятку – в суд: на Прикарпатье мужчина хотел избежать военного учета

16 мая 2025, 10:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Прокуроры Ивано-Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Бурштына. Его обвиняют в предложении неправомерной выгоды должностному лицу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в апреле 2025 года во время проверки документов в Рогатинской общине мужчина предложил взятку сотруднику полиции, который совместно с представителями Ивано-Франковского РТЦК и СП выполнял служебные обязанности по контролю за соблюдением правил военного учета.

Во избежание постановки на военный учет мужчина предложил правоохранителю 1 000 гривен и 200 евро.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за подобные действия, он положил деньги в карман полицейского. Служащий сразу сообщил об этом факте правоохранительным органам.

Напомним, на Одесщине будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу.

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Ивано-Франковская область взятка мобилизация военный учет полиция ТЦК проверка документов
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