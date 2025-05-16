За взятку – в суд: на Прикарпатье мужчина хотел избежать военного учета

иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуроры Ивано-Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Бурштына. Его обвиняют в предложении неправомерной выгоды должностному лицу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в апреле 2025 года во время проверки документов в Рогатинской общине мужчина предложил взятку сотруднику полиции, который совместно с представителями Ивано-Франковского РТЦК и СП выполнял служебные обязанности по контролю за соблюдением правил военного учета.

Во избежание постановки на военный учет мужчина предложил правоохранителю 1 000 гривен и 200 евро.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за подобные действия, он положил деньги в карман полицейского. Служащий сразу сообщил об этом факте правоохранительным органам.

Напомним, на Одесщине будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу.