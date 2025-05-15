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15 мая 2025, 12:04

Стало известно, что произошло с военным ТЦК, которого раскритиковал мэр Харькова за избиение учителя

15 мая 2025, 12:04
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фото: скриншот с видео
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В соцсетях появилась информация о том, что харьковского работника территориального центра комплектования, ставшего фигурантом скандала из-за избиения учителя во время проверки документов, якобы уволили с должности

Как сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики, недавно его снова заметили в компании других военных.

На этот раз мужчина был в гражданской одежде. Очевидцы предполагают, что он продолжает исполнять должностные обязанности, но не в форме.

По состоянию на сегодняшний день официальной информации об увольнении или переводе работника от ТЦК не поступало.

Никакие комментарии или прессрелизы от учреждения не обнародованы.

Произошедший ранее инцидент с избиением учителя вызвал значительный общественный резонанс и волну обсуждений в медиа.

Напомним, на днях местные паблики Харькова распространили видео, на котором работник ТЦК наносит удар мужчине во время проверки документов. В Нацполиции говорят, что дело расследуется как "хулиганство".

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