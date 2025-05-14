В Винницкой области учительница географии за 16 000 долларов переправляла мужчин за границу

фото: ГПСУ

В Винницкой области учительница географии организовала схему переправки лиц призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Могилев-Подольскому пограничному отряду "Юг" Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Злоумышленница оказалась учительницей географии. По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. Свои услуги она оценивала в 16 000 долларов США с человека.

Женщина была задержана во время передачи средств. Ей сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые за 14 тысяч долларов пытались переправить клиентов за границу.