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14 мая 2025, 12:21

В Винницкой области учительница географии за 16 000 долларов переправляла мужчин за границу

14 мая 2025, 12:21
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фото: ГПСУ
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В Винницкой области учительница географии организовала схему переправки лиц призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Могилев-Подольскому пограничному отряду "Юг" Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Злоумышленница оказалась учительницей географии. По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. Свои услуги она оценивала в 16 000 долларов США с человека.

Женщина была задержана во время передачи средств. Ей сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые за 14 тысяч долларов пытались переправить клиентов за границу.

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