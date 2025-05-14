Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове расследуют как "хулиганство"

фото: скриншот с видео

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

"Уголовное производство открыто по статье "хулиганство", подозрение пока не объявлялось", - отметили в полиции.

Представитель Харьковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Елена Родина в комментарии агентству подтвердила, что мужчина в военной форме, фигурирующий на видео, действительно является сотрудником центра комплектования и в тот день действовал на определенном маршруте группы оповещения, сейчас он отстранен.

Напомним, в Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь.