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14 мая 2025, 17:44

Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове расследуют как "хулиганство"

14 мая 2025, 17:44
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фото: скриншот с видео
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Избиение харьковского учителя сотрудником Территориального центра комплектования расследуется как «хулиганство»

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

"Уголовное производство открыто по статье "хулиганство", подозрение пока не объявлялось", - отметили в полиции.

Представитель Харьковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Елена Родина в комментарии агентству подтвердила, что мужчина в военной форме, фигурирующий на видео, действительно является сотрудником центра комплектования и в тот день действовал на определенном маршруте группы оповещения, сейчас он отстранен.

Напомним, в Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь.

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