На Запорожье агент РФ вербовал школьницу для поджога поселкового совета

фото: Национальная полиция

В Запорожской области ученица 9 класса вовремя обратилась в полицию после того, как неизвестный в мессенджере предложил ей поджечь админздание

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как рассказала правоохранителям школьница, незнакомец не скрывал намерений — сразу предложил ей совершить поджог поселкового совета или иного объекта инфраструктуры.

Девочка не стала игнорировать угрозу и сразу сообщила о подозрительном сообщении инспектору сектора образовательной безопасности.

Руководители полиции Сергей Бычин и Наталья Солод встретились с девушкой, вручили благодарности и подарки, а также поблагодарили ее мать за должное воспитание.

"Этот случай еще раз подтверждает, что злоумышленники активно ищут легкие мишени в интернете, пытаясь вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность, вероятно, в интересах вражеских спецслужб", — отметил полковник Бычин.

Полиция отмечает, что в условиях войны особенно важно быть бдительными и помнить, что враг пытается использовать любые средства для дестабилизации ситуации внутри страны.

Напомним, в конце апреля на Ровенщине правоохранители отметили 15-летнюю ученицу, которая не согласилась на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Ранее на Тернопольщине россияне пытались завербовать 14-летнего школьника. Он сообщил об этом школьному офицеру.