Фото: Нацполиция

На Волыни задержан мужчина, который угрожал представителям ТЦК с оружием. Теперь его будут судить

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 41-летним жителем Луцка хулиганства с применением оружия.

По данным правоохранителей, днем 15 марта в Луцке мужчина сопротивлялся работникам ТЦК. Когда они попросили его документы для проверки данных, он начал ссориться, а затем получил травматический пистолет и, приведя его в боевую готовность, с угрозами начал направлять ствол в их сторону, а затем произвел выстрел вверх.

Мужчина также пытался скрыться, когда останавливал проезжающие автомобили и угрожал им оружием. У него изъяли травматический пистолет марки ПМ-РФ, а на месте происшествия – гильзу.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, у которого произошел конфликт с ТЦК. Он произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся. Теперь ему сообщили о подозрении, и ему грозит до семи лет лишения свободы.