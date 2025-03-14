В Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и били мужчину ногами, – СМИ
Инцидент произошел в Харькове. Его участниками стали гражданские и люди в военной форме, похожие на работников ТЦК
Ответный видеоролик распространяется в соцсетях, передает RegioNews.
На видеозаписи видно, как одетые в военную форму люди, пряча лицо за балаклавами, стреляют из пистолета и бьют ногами лежащего на земле человека.
Неизвестные в форме также начали словесные стычки и толкотню с прохожими, которые начали снимать инцидент на видео. Впоследствии люди, похожие на работников ТЦК, разошлись.
Напомним, ранее в Днепре водитель Tesla "покатал" на капоте работника ТЦК.
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