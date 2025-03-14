Фото: Нацполиция

В Харькове подросток сообщил правоохранителям, что получил ожог глаз. По его словам, это произошло из-за спора с ТЦК

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 16-летний подросток. Он сообщил, что во время конфликта с ТЦК он получил химический ожог глаз.

Пока неизвестно, что именно произошло и какие причины столкновения. В полиции отметили, что уже проводится проверка. Что касается состояния подростка, он отказался от госпитализации.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Полтавской области мужчина порезал себе вены во избежание мобилизации. Известно, что мужчину госпитализировали и оказывают ему помощь.