В Харькове во время схватки с ТЦК подросток получил ожог глаз
В Харькове подросток сообщил правоохранителям, что получил ожог глаз. По его словам, это произошло из-за спора с ТЦК
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
К стражам порядка обратился 16-летний подросток. Он сообщил, что во время конфликта с ТЦК он получил химический ожог глаз.
Пока неизвестно, что именно произошло и какие причины столкновения. В полиции отметили, что уже проводится проверка. Что касается состояния подростка, он отказался от госпитализации.
Напомним, также сегодня стало известно, что в Полтавской области мужчина порезал себе вены во избежание мобилизации. Известно, что мужчину госпитализировали и оказывают ему помощь.
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