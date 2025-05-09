Харьковщина под ударом: ранены пять гражданских, среди них – ребенок

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За прошедшие сутки в результате вражеских атак пострадали жители по меньшей мере двух населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в селе Большие Проходы Дергачевской общины в результате обстрела ранены три человека, еще два человека ранены в городе Купянск.

Кроме того, в селе Заречное Старосалтовской общины ранения получил 11-летний мальчик, взорвавшийся на неизвестном предмете.

Российские войска применяли по Харьковщине FPV-дроны (2 задокументированных случая). В результате атак повреждены автомобили в Харьковском и Купянском районах.

Синегубов добавил, что в течение суток на фронте зафиксировано 193 боевых столкновения.

Напомним, 8 мая в селе Заречное Чугуевского района на взрывчатке взорвалась 11-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов погиб человек.