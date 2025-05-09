Россияне более 200 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть жертва и разрушения

фото: Запорожская овао

За прошедшие сутки, 8 мая, российские оккупанты нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов погиб человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере девять квартир, частных домов и нежилых помещений.

"Женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевскую общину", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в селе Приморское Васильевского района россияне попали дроном по гражданскому автомобилю. Из-за вражеского удара погибла женщина.