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09 мая 2025, 07:15

Россияне более 200 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть жертва и разрушения

09 мая 2025, 07:15
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фото: Запорожская овао
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За прошедшие сутки, 8 мая, российские оккупанты нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов погиб человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере девять квартир, частных домов и нежилых помещений.

"Женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевскую общину", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в селе Приморское Васильевского района россияне попали дроном по гражданскому автомобилю. Из-за вражеского удара погибла женщина.

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РФ война обстрелы оккупанты жертва Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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