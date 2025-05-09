Россияне сбросили взрывчатку на жителя Херсона: мужчина в тяжелом состоянии

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Сегодня утром, 9 мая, россияне атаковали беспилотника мирного жителя Херсона. Пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что захватчики сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину около 06:00. Херсонец получил минно-взрывную травму и обломочные ранения ног.

"Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, во время путинского "перемирия", 8 мая, российские войска обстреляли два десятка городов и сел Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один гражданский пострадал.