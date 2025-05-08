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Инцидент произошел сегодня, 8 мая, в селе Заречное Чугуевского района. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По имеющимся данным, 11-летний мальчик нашел в поле неизвестный предмет, который сдетонировал.

"В результате взрыва ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

В ОВА призвали гражданских ни в коем случае не трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения необходимо немедленно вызвать соответствующие службы по номерам: 112, 101 или 102.

Напомним, на днях в городе Изюм Харьковской области 49-летний мужчина взорвался на противопехотной мине.