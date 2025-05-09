Харківщина під ударом: поранено п'ятеро цивільних, серед них – дитина

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Великі Проходи Дергачівської громади внаслідок обстрілу поранені троє людей, ще двох осіб поранено в місті Куп'янськ.

Крім того, в селі Зарічне Старосалтівської громади поранення отримав 11-річний хлопчик, який підірвався на невідомому предметі.

Російські війська застосовували по Харківщині FPV-дрони (2 задокументованих випадки). Унаслідок атак пошкоджено автомобілі в Харківському та Куп'янському районах.

Синєгубов додав, що протягом доби на фронті зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Нагадаємо, 8 травня у селі Зарічне Чугуївського району на вибухівці підірвалася 11-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що минулої доби російські окупанти завдали 220 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина.