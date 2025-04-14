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14 апреля 2025, 17:45

В Харькове работник ТЭЦ помогал оккупантам готовить удары по энергетике

14 апреля 2025, 17:45
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Фото: прокуратура
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Россияне завербовали сотрудника энергетического объекта в пригороде Харькова. Мужчина передавал им данные, в частности, о ПВО

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчину, который помогал россиянам планировать атаки на ТЭЦ в пригороде Харькова. Предателем оказался сотрудник энергетического предприятия. Выяснилось, что он не скрывал своей пророссийской позиции и оставлял следующие комментарии в соцсетях: впоследствии благодаря этому его нашли и завербовали российские спецслужбы.

Сотрудник ФСБ РФ приказал мужчине собирать информацию о местонахождении мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задачи по защите ТЭЦ в пригороде Харькова, и имеющееся у них вооружение.

Предатель тщательно фиксировал информацию о ПВО. Также он собирал данные о последствиях вражеских обстрелов энергообъекта. Затем он посылал "кураторам" отчеты. Эти данные были необходимы врагу для планирования новых прицельных атак по энергетике региона.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему объявили подозрение в совершении государственной измены в условиях войны.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили российскую агентку, которая шпионила за военными эшелонами и корректировала ракетно-дроновые удары рашистов по областному центру. С помощью замаскированной камеры она передавала россиянам данные о количестве и грузе военных эшелонов.

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