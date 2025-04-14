11:59  14 квітня
В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали
11:51  14 квітня
У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну: є постраждалі
06:18  14 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2025, 17:45

У Харкові працівник ТЕЦ допомагав окупантам готувати удари по енергетиці

14 квітня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Росіяни завербували співробітника енергетичного об'єкта в передмісті Харкова. Чоловік передавав їм дані, зокрема, про ППО

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіка, який допомагав росіянам планувати атаки на ТЕЦ у передмісті Харкова. Зрадником виявився співробітник енергетичного підприємства. Виявилось, що він не приховував свою проросійську позицію і залишав такі коментарі в соцмережах: згодом завдяки цьому його знайшли та завербували російські спецслужби.

Співробітник ФСБ РФ наказав чоловіку збирати інформацію про місцезнаходження мобільно-вогневих груп, які виконують бойові завдання із захисту ТЕЦ у передмісті Харкова, та наявне у них озброєння.

Зрадник ретельно фіксував інформацію про ППО. Також він збирав дані щодо наслідків ворожих обстрілів енергооб’єкта. Потім він надсилав "кураторам" звіти. Ці дані були необхідні ворогу для планування нових прицільних атак по енергетиці регіону.

Зараз чоловік знаходиться під вартою. Йому оголосили підозру у вчинені державної зради в умовах війни.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру. За допомогою замаскованої камери вона передавала росіянам дані про кількість та вантажі військових ешелонів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура агент рф
Готував ліквідацію командирів ЗСУ: на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону
14 квітня 2025, 11:26
Житель Запоріжжя "заробляв" на життя підпалами для росіян
09 квітня 2025, 17:45
Мобілізувався і звітував росіянам: СБУ викрила "крота" в ЗСУ
09 квітня 2025, 16:15
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією: пошкоджено багатоквартирний будинок
14 квітня 2025, 18:47
Смертельна ДТП з двома загиблими на Волині: як покарали водія
14 квітня 2025, 18:20
В Укргідрометцентрі попередили про погоду в Україні на вівторок, 15 квітня
14 квітня 2025, 17:22
У Запорізькій області росіяни вбили дроном чоловіка, який працював на полі
14 квітня 2025, 16:53
Російський дрон влучив у автостоянку в Сумах
14 квітня 2025, 16:27
На узбережжі Одещини знайшли морські міни: кадри знищення
14 квітня 2025, 16:12
На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину
14 квітня 2025, 15:57
Росіяни вбили двох людей на Куп'янщині: в прокуратурі розповіли про наслідки ворожого обстрілу
14 квітня 2025, 15:45
Нова опція в "Дії": онлайн-іспит для майбутніх водіїв
14 квітня 2025, 15:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »