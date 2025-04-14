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Росіяни завербували співробітника енергетичного об'єкта в передмісті Харкова. Чоловік передавав їм дані, зокрема, про ППО

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіка, який допомагав росіянам планувати атаки на ТЕЦ у передмісті Харкова. Зрадником виявився співробітник енергетичного підприємства. Виявилось, що він не приховував свою проросійську позицію і залишав такі коментарі в соцмережах: згодом завдяки цьому його знайшли та завербували російські спецслужби.

Співробітник ФСБ РФ наказав чоловіку збирати інформацію про місцезнаходження мобільно-вогневих груп, які виконують бойові завдання із захисту ТЕЦ у передмісті Харкова, та наявне у них озброєння.

Зрадник ретельно фіксував інформацію про ППО. Також він збирав дані щодо наслідків ворожих обстрілів енергооб’єкта. Потім він надсилав "кураторам" звіти. Ці дані були необхідні ворогу для планування нових прицільних атак по енергетиці регіону.

Зараз чоловік знаходиться під вартою. Йому оголосили підозру у вчинені державної зради в умовах війни.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру. За допомогою замаскованої камери вона передавала росіянам дані про кількість та вантажі військових ешелонів.