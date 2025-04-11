01:45  11 апреля
Бойцы ГУР ликвидировали 45 оккупантов под Покровском
09:25  11 апреля
Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
07:55  11 апреля
В Запорожье на 2,5 месяца перекроют движение по Днепровской ГЭС: схема объезда
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 11:25

Видеоловушка в скворечнике: в Днепре разоблачили шпионку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ

11 апреля 2025, 11:25
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Службы безопасности задержала в Днепре еще одного российского агента. Она шпионила за военными эшелонами и корректировала ракетно-дроновые удары рашистов по областному центру

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, чтобы отслеживать движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеопастку" напротив железнодорожного пути.

Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в которой спрятала камеру с дополнительным аккумулятором.

С помощью замаскированного гаджета российские спецслужбы могли в режиме реального времени отслеживать количество и груз военных эшелонов.

По данным следствия, задержанной оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" в Телеграмм-каналах.

Кроме шпионства по эшелонам ВСУ, агентка объезжала местность, где пыталась обнаружить и передать оккупантам координаты мобильных огневых групп ПВО, защищающих прифронтовый город.

Во время обысков у нее изъяли видеокамеру с флешносителями, мобильный телефон и сим-карту с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП, корректировавший российские удары по украинским защитникам

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шпионы ВСУ Днепр слив информации сотрудничество с врагом
Шпионил для ФСБ в обмен на переезд в РФ: в Донецкой области задержали клирика УПЦ МП
10 апреля 2025, 10:46
Мобилизировался и отчитывался россиянам: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ
09 апреля 2025, 16:15
Готовили теракты против местных депутатов: в Хмельницкой области задержали агентов ФСБ
09 апреля 2025, 11:27
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Атака дрона на Житомирщине: возросло количество пострадавших, появились фото последствий атаки
11 апреля 2025, 11:56
Во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу
11 апреля 2025, 11:45
РФ активизировала штурмы на Запорожском направлении: до 40 атак в сутки
11 апреля 2025, 11:09
Россияне обстреляли село в Херсонской области: повреждены дома
11 апреля 2025, 11:00
Цифровое образование: все школы Запорожья подключаются к "Мрие"
11 апреля 2025, 10:45
За ночь и утро на Сумщине зафиксировано почти сотню взрывов
11 апреля 2025, 10:31
Посылки с сюрпризом: на Николаевщине наркоторговец прятал психотропы в продуктах
11 апреля 2025, 10:21
На дорогах Николаевщины запретили движение транспорта: перечень опасных участков
11 апреля 2025, 10:15
Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей в авиаракеты CRV-7
11 апреля 2025, 10:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »