Видеоловушка в скворечнике: в Днепре разоблачили шпионку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ
Службы безопасности задержала в Днепре еще одного российского агента. Она шпионила за военными эшелонами и корректировала ракетно-дроновые удары рашистов по областному центру
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, чтобы отслеживать движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеопастку" напротив железнодорожного пути.
Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в которой спрятала камеру с дополнительным аккумулятором.
С помощью замаскированного гаджета российские спецслужбы могли в режиме реального времени отслеживать количество и груз военных эшелонов.
По данным следствия, задержанной оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" в Телеграмм-каналах.
Кроме шпионства по эшелонам ВСУ, агентка объезжала местность, где пыталась обнаружить и передать оккупантам координаты мобильных огневых групп ПВО, защищающих прифронтовый город.
Во время обысков у нее изъяли видеокамеру с флешносителями, мобильный телефон и сим-карту с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП, корректировавший российские удары по украинским защитникам