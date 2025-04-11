Видеоловушка в скворечнике: в Днепре разоблачили шпионку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ

фото: СБУ

Службы безопасности задержала в Днепре еще одного российского агента. Она шпионила за военными эшелонами и корректировала ракетно-дроновые удары рашистов по областному центру

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, чтобы отслеживать движение поездов ВСУ в направлении фронта, злоумышленница оборудовала "видеопастку" напротив железнодорожного пути.

Для этого разместила на дереве муляж скворечника, в которой спрятала камеру с дополнительным аккумулятором.

С помощью замаскированного гаджета российские спецслужбы могли в режиме реального времени отслеживать количество и груз военных эшелонов.

По данным следствия, задержанной оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" в Телеграмм-каналах.

Кроме шпионства по эшелонам ВСУ, агентка объезжала местность, где пыталась обнаружить и передать оккупантам координаты мобильных огневых групп ПВО, защищающих прифронтовый город.

Во время обысков у нее изъяли видеокамеру с флешносителями, мобильный телефон и сим-карту с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП, корректировавший российские удары по украинским защитникам