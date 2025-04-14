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14 апреля 2025, 11:26

Готовил ликвидацию командиров ВСУ: на Львовщине задержали инструктора Яворовского полигона

14 апреля 2025, 11:26
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фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ задержала на Львовщине "двойного" агента РФ, одновременно работавшего на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Вражеским приспешником оказался инструктор Яворовского полигона. Его задача от ГРУ РФ заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре сил обороны.

Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" по выбору способа ликвидации украинских военных.

Так, по одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельную взрывчатку, а затем скрыто заложить ее в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, который рассматривал "крот", был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения, задокументировала их и задержала предателя, когда он готовил предложения по ликвидации для своего куратора.

Также в ходе расследования установлены контакты предателя с куратором из ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

При обыске у задержанного изъяли 3 телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть контакты с оккупантами.

Фигуранту объявили подозрение, он находится под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Донецкой области дежурного агента ФСБ. Им оказался протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП , корректировавший российские удары по украинским защитникам

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