Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, который "работал" в Житомирской области. Он оказался мобилизованным в ВСУ. Он корректировал воздушные атаки рашистов по локациям воинской части, где проходил боевую подготовку перед отправкой на фронт.

СБУ задержала "крота" летом прошлого года. Тогда он готовил агентурный "отчет" своим русским кураторам. Известно, что это житель Донецкой области, который после мобилизации в ВСУ был завербован дистанционно представителем российской разведки.

Напомним, ранее в Сумской области правоохранители разоблачили "крота". Это мобилизованный военный, корректировавший вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении.