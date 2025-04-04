Удар по Харькову: спасатели достали из-под завалов фрагменты тела еще одной жертвы
Число погибших в результате российской дроновой атаки по Харькову возросло до трех человек
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Спасатели деблокировали фрагменты третьего тела под завалами", – говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия вражеских обстрелов в Новобаварском районе города.
"Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины. Третью ночь подряд город подвергается массированным обстрелам", – отметил он.
Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные снова ударили беспилотниками по Харькову.
Ранее сообщалось о двух погибших и 32 раненых. Под завалами многоэтажки ищут людей.
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