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02 квітня 2025, 22:35

14 ударів менш ніж за годину: Харків знову під атакою російських безпілотників

02 квітня 2025, 22:35
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Росіяни увечері 2 квітня знову атакували Харків безпілотниками. Повідомляється про численні вибухи в місті

Про це повідомляє ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, у місті пролунало щонайменше вісім вибухів. Інформація про постраждалих уточнюється. Також голова ОВА закликав містян не викладати в мережу роботу засобів ППО, адже ворог уважно моніторить інформаційний простір.

При цьому міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за останні 40 хвилин росіяни завдали 14 ударів по місту. Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району.

Нагадаємо, увечері 2 квітня росіяни завдали удару безпілотником по 16-поверхівці в Харкові. Поранення отримали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик: їх госпіталізували медики.

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